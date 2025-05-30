Haribo Ürünleri Toplatılıyor! Uyuşturucu İzi Bulundu

HAREKETE GEÇİLDİ

Almanya merkezli tanınmış şekerleme markası Haribo, Hollanda’da bazı ürünlerinde uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından adım attı. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), Haribo’nun 1 kilogramlık “Happy Cola F!ZZ” şekerlemelerini tüketen bir ailenin sağlık sorunları yaşadığını bildirdi. Yapılan incelemelerde, üç farklı pakette uyuşturucu madde kalıntılarına rastlandı.

TÜM ÜRÜNLER GERI ÇAĞRILIYOR

Haribo yönetimi, tedbir amaçlı olarak Hollanda’daki tüm ürünlerini geri çağırmaya karar verdi. Geri çağırılan ürünlerin son tüketim tarihinin Ocak 2026 olarak belirlendiği ifade edildi. NVWA, esrar katkılı ürünlerin baş dönmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, tüketicilere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haribo yetkilileri, olayın ciddiyetini kabul ederek, polisle birlikte kapsamlı bir soruşturma yapıldığını açıkladı. Şirket, geri çağrılan ürünlerin gerçekten Haribo tarafından mı üretildiği yoksa sahte mi olduğu konusunda henüz kesin bir sonuca varmadığını vurguladı. Haribo, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını ve diğer ülkelerde satışta olan şekerlemelerin güvenli olduğunu belirtti.