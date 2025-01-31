Harran Üniversitesi 97 Sağlık Personeli Alacak

HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Resmi Gazete’de yayımlanan 31 Ocak 2025 tarihli ilan doğrultusunda, Harran Üniversitesi 60 KPSS ile 97 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyuruyor. Bu alımlar hangi unvanlarda gerçekleştirilecek ve başvuru şartları neler olacak? Ayrıca başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

ALIM YAPILACAK UNVANLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Harran Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alımları belirli unvanlarda yapılacak. Bu alımlar için aranan genel başvuru şartları ise şunlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri gereği, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamak veya muaf olmak ya da tecilli olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, tercih edilecek pozisyona uygun öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvuru tarihine kadar gerekli niteliklere sahip olmak ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

KPSS PUAN ŞARTI VE BAŞVURU YERİ

2024 yılı KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almak, üniversiteye sözleşmeli personel alımlarında gerekli bir şart olarak belirtiliyor. Başvurular, 31/01/2025 – 14/02/2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden “Harran Üniversitesi Rektörlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da “Kariyer Kapısı” internet adresi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Başvuru ekranına ulaşmak için ayrıca şu bağlantı kullanılabilir: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=8150a2da-7157-43b6-81f0-37d334719f59.