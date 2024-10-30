Hasan Can Kaya’nın Vergi Miktarı Açıklandı

HASAN CAN KAYA’YLA İLGİLİ GÜNDEM OLAN VERGİ MİKTARI

Dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” adlı komedi programı ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, bu sefer ödediği gelir vergisiyle gündemde yer alıyor.

30 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİ

Kaya, Forbes Türkiye’ye yaptığı açıklamada, 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini belirtti. Komedyen, “Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum” diyerek görüşlerini paylaştı.

DEVLETİ GÜLDÜRÜYORUM

Ödediği vergi hakkında esprili bir yaklaşım sergileyen Kaya, “Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum” ifadesini kullandı.

KAZANCI DUYURDU

Ünlü komedyenin ödediği vergi, geçen yılki kazancının yaklaşık 70 ila 80 milyon lira arasında olduğu sonucunu ortaya koydu.