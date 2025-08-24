Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz’a eleştiri!

TRANSFER GÜNDEMİ

Suudi Arabistan’ın NEOM SC takımı, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak için resmi bir teklif sundu, ancak sarı-kırmızılı ekip bu teklifi geri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, Suudi ekipte oynamak istemesine rağmen, geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkmadı ve Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Oyuncunun durumu ise belirsizliğini sürdürüyor.

HASAN ŞAŞ’IN ELEŞTİRİLERİ

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hasan Şaş, bu konuda sporON Youtube kanalında sert eleştirilerde bulundu. Şaş, “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın söz hakkı istiyorsun,” dedi.

Şaş, devamında Barış Alper Yılmaz’a, Galatasaray’daki konumunu hatırlatarak, “Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz. Gelmişse İngiltere’nin 11. 12. takımından gelmiştir sana başka da gelmemiştir,” şeklinde konuştu. Transfer sürecinin sona yaklaşmasıyla birlikte, oyuncunun Galatasaray üzerindeki baskı yapma çabalarına dikkat çekti.

BAŞKA TERCİHLERİN BASKISI

Şaş, sözlerine devam ederek, “Sneijder’i transfer ettik, ben bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum, ismini vermeyeceğim ayıp olmasın. Dedim, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor, oyna.’ bana ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den Inter’den adamın CV’si var. O, o parayı alacak,” ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz’a, kendisini Osimhen ile kıyaslamadan, bulunduğu konumda nasıl davranması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Şaş, “Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın,” diyerek eleştirilerini sürdürdü.