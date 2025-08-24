Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz’a Tepki!

NEOM SC’NİN TEKLİFİ VE GALATASARAY’IN REDDİ

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek üzere resmi bir teklif yaptı. Ancak, Galatasaray yönetimi bu teklifi geri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, bu süreçte Suudi ekibe katılma isteğini vurgularken, Bahar haftasında antrenmanlara katılmadı ve Kayserispor deplasmanına gitmeyerek durumunu belirsiz bıraktı.

HASAN ŞAŞ’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Barış Alper Yılmaz’ın durumuna dair Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda sert bir dille eleştiride bulundu. Şaş, “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorumu seyirciye söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın söz hakkı istiyorsun” ifadeleriyle oyuncunun tutumunu sorguladı.

Şaş, oyuncunun kariyerine de değinerek “Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz. Gelmişse İngiltere’nin 11. 12. takımından gelmiştir” dedi. Ayrıca, Barış’ın Galatasaray içinde önemli bir oyuncu olduğunu belirtti ve menajeriyle birlikte kulüp üzerinde baskı yaratma gayretini eleştirdi. Şaş, oyuncunun kendi değerini başka isimlerle karşılaştırmaması gerektiğini dile getirdi.