Hasar Gören Cami Mühürlendi

DEPREMDEN SONRA CAMİDE HASAR TESPİTİ

İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yer alan Sıddık Camii’de hasar tespit edildi. Cami minaresindeki yamulmayı fark eden görevli ekipler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Olay yerine gelen belediye ekipleri, camiye giriş ve çıkışları kapatarak devam eden incelemeler için güvenlik önlemleri aldı. Cami mühürlenirken, çevresine barikat kurulup güvenlik koridoru oluşturuldu. Cami cemaatinden Nabi Altay, “Üçüncü şerefenin üzerine bir kırılma olmuş. Belediye ekipleri tedbir amacıyla önlem aldı, camimiz mühürlendi. Biz her gün burada namaz kılıyoruz bir şey yoktu öğlen olan depremde oldu. Çok yamulmuş şu anda tedbir amaçlı boşaltıldı.” şeklinde açıklama yaptı.