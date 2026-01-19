Haseke’de YPG/SDG’ye Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Suriye hükümeti ile PKK/SDG terör örgütü arasında kapsamlı bir ateşkes ve orduya tam entegrasyon konusunu içeren bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın, terörist unsurların bölgeden çıkarılması yönünde hükümetin adımlarını içerdiği belirtiliyor. Ancak, anlaşmanın hemen ardından Suriye basınında, Haseke kentinin batısında YPG/SDG tarafından sivillere yönelik katliam yapıldığına dair iddialar yer aldı. Suriye İçişleri Bakanlığı, bu iddialara ilişkin derhal gerekli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haberlerimiz büyük bir endişe ve ciddiyetle takip ediliyor. Alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı” vurgulandı.

14 MADDELİK ANLAŞMA

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı sürdürdüğü operasyon, sahada elde edilen kazanımların ardından ateşkesle sonuçlandı. Dün, 14 maddeden oluşan anlaşmaya resmi imza atıldı. Anlaşmaya göre YPG/SDG güçlerinin, Suriye ordusuna tam olarak entegre edilmesi sağlanacak ve tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahaları Suriye hükümetinin kontrolüne geçecek. Suriye yönetimi, anlaşmanın ardından ateşkes ilan ederek tüm operasyonları durdurdu. Anlaşmanın imzalanması sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye devleti bir bütündür, karar alma mekanizması merkezidir; kurumları tüm Suriye topraklarına girecek ve tüm bölgesel işleri yönetecektir. Özel niteliklere sahip bölgelerde, güvenlik personeli yerel halk arasından atanacaktır.” sözlerini dile getirdi.