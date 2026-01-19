Haseke’de YPG/SDG’ye Yönelik Soruşturma Başlatıldı

haseke-de-ypg-sdg-ye-yonelik-sorusturma-baslatildi

Suriye hükümeti ile PKK/SDG terör örgütü arasında kapsamlı bir ateşkes ve orduya tam entegrasyon konusunu içeren bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın, terörist unsurların bölgeden çıkarılması yönünde hükümetin adımlarını içerdiği belirtiliyor. Ancak, anlaşmanın hemen ardından Suriye basınında, Haseke kentinin batısında YPG/SDG tarafından sivillere yönelik katliam yapıldığına dair iddialar yer aldı. Suriye İçişleri Bakanlığı, bu iddialara ilişkin derhal gerekli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haberlerimiz büyük bir endişe ve ciddiyetle takip ediliyor. Alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı” vurgulandı.

14 MADDELİK ANLAŞMA

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı sürdürdüğü operasyon, sahada elde edilen kazanımların ardından ateşkesle sonuçlandı. Dün, 14 maddeden oluşan anlaşmaya resmi imza atıldı. Anlaşmaya göre YPG/SDG güçlerinin, Suriye ordusuna tam olarak entegre edilmesi sağlanacak ve tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahaları Suriye hükümetinin kontrolüne geçecek. Suriye yönetimi, anlaşmanın ardından ateşkes ilan ederek tüm operasyonları durdurdu. Anlaşmanın imzalanması sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye devleti bir bütündür, karar alma mekanizması merkezidir; kurumları tüm Suriye topraklarına girecek ve tüm bölgesel işleri yönetecektir. Özel niteliklere sahip bölgelerde, güvenlik personeli yerel halk arasından atanacaktır.” sözlerini dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe Yorumları: Şampiyonluk Açıklamaları

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 yenerek zorlu bir mücadeleyi galibiyetle tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maç sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

MasterChef Türkiye 2026: Sergen Altın Kupanın Sahibi Oldu

MasterChef Türkiye 2026, 18 Ocak Pazar akşamı düzenlenen final ile sona erdi. Jüri puanlarıyla Sergen, MasterChef Altın Kupa'yı kazandı.
Gündem

16 Yaşındaki Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

İstanbul'daki benzer bir cinayetin ardından Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, bir kafede iki kişiyi bıçakla yaraladı. Çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gündem

BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, bugün planlanan sekiz seferini yoğun kar yağışı nedeniyle iptal etti. Yolcuların seyahatleri olumsuz etkilendi.
Gündem

Kabine Toplantısında Önemli Kararlar Gündeme Gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Suriye, terörle mücadele, Gazze, çocuk suçları, uyuşturucu kullanımı ve sanal kumar gibi önemli meseleler görüşülecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.