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Hastalar Taşıyan Ambulans Kazaya Karıştı!

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KAZA DETAYLARI

Sivas’ın Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki ambulans, kavşakta C.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç., ambulansta bulunan hasta E.Y., hasta refakatçisi B.K. ve otomobil sürücüsü C.T. bulunuyor.

OLAĞANÜSTÜ DURUM TESPİTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

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