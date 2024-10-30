More
Gündem

Hastanede Anne Dehşeti: Doktora Saldırı Gerçekleşti

hastanede-anne-dehseti-doktora-saldiri-gerceklesti

ANNE, DOKTORLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi edilen çocuğunun durumu hakkında Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. Çocuğu geçmişte yoğun bakım kliniğinde tedavi görene kadar, kolunun kırıldığını ve yeterince ilgi gösterilmediğini öne sürdü. Bu durum üzerine kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitleyen F.E.S, burada bir tartışma başlattı.

TARTIŞMA SONRASI ŞİDDET EYLEMİ

Tartışma sırasında F.E.S, odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A.’ya saldırdı. Bu olay sonrası, şüpheli kapıyı açtığında güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Altın fiyatları, ABD faiz indirimleri, Orta Doğu'daki gerginlikler ve seçimlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor; ons altın tarihi zirveye ulaştı.
Gündem

Giritli Ustanın Tarifi, Trabzon’da Hazırlanıyor!

Trabzonlu İsmail Özçilingir, 1986'dan beri Giritli ustasından öğrendiği yöntemle palamut lakerdası hazırlayıp Türkiye genelinde sipariş üzerine gönderiyor. Tekniğiyle fark yaratıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.