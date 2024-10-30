Hastanede Anne Dehşeti: Doktora Saldırı Gerçekleşti

ANNE, DOKTORLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi edilen çocuğunun durumu hakkında Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. Çocuğu geçmişte yoğun bakım kliniğinde tedavi görene kadar, kolunun kırıldığını ve yeterince ilgi gösterilmediğini öne sürdü. Bu durum üzerine kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitleyen F.E.S, burada bir tartışma başlattı.

TARTIŞMA SONRASI ŞİDDET EYLEMİ

Tartışma sırasında F.E.S, odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A.’ya saldırdı. Bu olay sonrası, şüpheli kapıyı açtığında güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı.