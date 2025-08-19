“Hastanelerde Temizlik Uygulaması Başlıyor”

DİJİTAL TEMİZLİK UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına yeni bir ek yaparak pilot olarak farklı illerde uygulanan “QR Kod Temizlik Uygulaması”nı ülke genelinde hayata geçiriyor. Bu uygulama, hastanelerdeki temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Uygulama çerçevesinde sağlık tesislerindeki tuvaletler ve asansörlere QR kodlar yerleştiriliyor.

KODLARLA TEMİZLİK DURUMU DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR

Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu QR kodu cep telefonlarıyla okutarak ortamdaki temizlik durumunu değerlendirebiliyor. Ekranda karşılarına çıkan seçenekler ise; “Temiz”, “Kısmen temiz” veya “Kirli” şeklinde sunuluyor. Kullanıcılar seçimlerini yaptıktan sonra ilgili personel ve yöneticilere anında SMS ile bildirim gidiyor. Bu sistem, hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunmasını sağlarken, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artmasını hedefliyor.