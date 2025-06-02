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Hatay’da Başıboş Köpekler Toplanıyor

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HATAY HALKI KUDUZ TEHLİKESİYLE YÜZLEŞİYOR

Hatay’da, halk kuduz riski yüzünden korku dolu anlar yaşıyor. Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. Bunun ardından Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantinayı Tekebaşı’nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde uygulamaya başlattı.

KARANTİNA UYGULAMASI GÜÇLENDİRİLİYOR

Karantina uygulaması, Hatay Valiliği tarafından bir adım daha ileri taşındı. Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde sahipsiz köpeklerin toplanmasına karar verildi. Mahallelerin girişlerine “kuduz risk bölgesi” yazılı levhalar asıldı.

SAHİPSİZ KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLÜYOR

Aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu 4 kişilik ekip, bu mahallelerdeki sahipsiz köpekleri toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürülerek aşılanacak ve kısırlaştırılacak.

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