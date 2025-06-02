Hatay’da Başısız Köpekler Toplanıyor

KUDUZ TEHLİKESİ HATAY’DA ENDİŞELERE NEDEN OLDU

Hatay halkı, kuduz riskinin ortaya çıkması nedeniyle tedirgin günler geçiriyor. Samandağ ilçesinin Tekebaşı Mahallesi’nde 23 Mayıs’ta bir köpekte kuduz hastalığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekebaşı ve çevresindeki Çöğürlü, Gözene ile Meydan mahallelerinde karantina uygulamaları başlattı.

Ekipler, başlatılan karantina uygulamasını daha da ileriye taşıdı. Hatay Valiliği, karantina altındaki Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde sahipsiz köpeklerin toplanması yönünde bir karar aldı. Bu bölgelerdeki köpekler, yetkililer tarafından toplanmaya başlandı.

SAHİPSİZ KÖPEKLER BARINAKTA İŞLEMLERE TABİ TUTULUYOR

Dört kişilik bir ekip, aralarında veteriner hekimin de bulunduğu uzmanlarla birlikte “kuduz risk bölgesi” yazılı levhalar asarak girişleri belirlenen mahallelerde sahipsiz köpekleri toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürülerek aşılanıp kısırlaştırma işlemi yapılacak.