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Hatay’da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon

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KAÇAKÇILIK ÖNLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılığı önlemeye yönelik faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Polis ekipleri, özellikle silah ve mühimmat kaçakçılığıyla ilgili gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında Antakya ilçesinde bulunan Akçaova ve Odabaşı Mahallelerinde 2 ayrı ikamet ile 1 araçta arama gerçekleştiriyor.

CEPHANELİKTEKİ MALZEMELER YAKALANDI

Arama sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında; 500 adet Ak-47 fişeği, 29 ruhsatsız tabanca, 49 şarjör, 49 tabanca fişeği, 14 av tüfeği, 6 av tüfeği şarjörü, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen matkap, 2 adet silah yapımında kullanılabilecek torna makinesi ve birçok silah parçası ve tüfek parçaları bulunuyor. Olayla bağlantılı olarak H.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu kişiler, tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

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