Hatay’da Öğrenciye Hakaret Soruşturması Başlatıldı

ÖĞRETMENİN HAKARET İDDİASI

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir öğretmen, bir ortaokul öğrencisine hakaret etti. Başörtülü olan öğrenci, Fen Bilgisi öğretmeninin davranışına maruz kaldı. Öğretmen, arkadaşından kalem almak için arkasını dönen genç kızın başörtüsünü aldı.

ÖĞRENCİNİN AÇIKLAMALARI

Olayı aktaran 5’inci sınıf öğrencisi H.K., “Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek ‘karabaş dön önüne’ dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim” şeklinde ifadelerde bulundu.

BABA ŞİKAYETTE BULUNDU

Öğrenci, eve döndüğünde durumu babasına anlattı. Babası, öğretmen hakkında ilgili yerlere hem sözlü hem de yazılı olarak şikayette bulundu. Baba, “Kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Bunun üzerine öğretmeni aradım. Öğretmen, ‘ben kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum’ dedi; ama ‘özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz’ şeklinde ekledi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm ve şikayetimi bildirdim, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de başvurdum” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başörtülü öğrenciye derste hakaret ettiği iddiasıyla Hatay Valiliği, idari bir soruşturma başlattı. Öğretmen açığa alındı. 5’inci sınıf öğrencisi, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğretmeninin bir daha dersine girmesini istemiyor.