Hatay’Da Sahile Roket İsabet Etti

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ KARAYA VURMUŞ ROKET BULDU

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi sahilinde rutin kontroller yapan Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, karaya vurmuş bir roket tespit etti. Dalgaların sahile getirdiği düşünülen patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

ROKETİN NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, roketin nereden geldiği ve ne kadar süredir sahilde olduğu inceleniyor. Yetkililer, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerini sürdürüyor.

PATLAYICI UZMANLARCA İNCELENECEK

Bulunan roketin teknik incelemesi için uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Patlayıcının türü ve risk durumuyla ilgili detaylar, yapılacak analizlerin ardından netleşecek.

BÖLGE HALKI UYARILDI

Güvenlik güçleri, sahile yakın bölgede yaşayan vatandaşları olası risklere karşı uyardı. Vatandaşlardan şüpheli cisimlerle karşılaşmaları durumunda yetkililere haber vermeleri istendi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma yürütülürken, roketin nasıl sahile ulaştığına dair ipuçları aranıyor. Yetkililer, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak.