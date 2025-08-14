Hatay Havalimanı’nda Eylülde Açılış Yapılıyor

DEPREMDEN SONRA HATAY HAVALİMANI’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası hasar alan Hatay Havalimanı’nda onarım ve geliştirme süreçleri hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen birinci etap çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti ve eylülde yeni yardımcı pist ile apronun faaliyete geçeceğini belirtti. Deprem sonrası zarar gören havalimanındaki onarım ve geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, 2 bin 82 metrelik pist bölümünde gerçekleştirilen güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024’te çift yönlü uçuş işlemlerinin yeniden başlayacağını hatırlattı.

YENİ PİST VE APRON EYLÜL’DE HİZMETTE

Uraloğlu, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun hizmete gireceğini duyurdu. Uraloğlu, açıklamasında şu detaylara yer verdi: “Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanı’mızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek.”

PİST YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ana pistin yenilenme çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Uraloğlu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme süreçlerinin de devam ettiğini aktardı.