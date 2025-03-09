Spor

Hatayspor Deplasmanda Trabzonspor’u Mağlup Etti

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu’nda düzenlenen bu karşılaşmayı Hatayspor 2-1’lik skorla kazanma başarısı gösterdi. Hatayspor, ilk yarıda 21. dakikada Görkem Sağlam’ın ve ikinci yarıda 65. dakikada Massanga’nın attığı gollerle öne geçti. Trabzonspor’un tek golü ise 42. dakikada Zubkov’dan geldi.

PUAN DURUMU

Maçın ardından Trabzonspor, ligde 32 puanda kalırken, Hatayspor puanını 16’ya yükseltti. Bu sonuç, her iki takım için de ligdeki hedeflerini etkileyen önemli bir karşılaşma oldu.

GELECEK MAÇLAR

Süper Lig’de bir sonraki hafta Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek. Öte yandan Hatayspor, kendi sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Bu karşılaşmalar, her iki takım için de kritik öneme sahip.

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