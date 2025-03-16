Hatayspor Sivasspor’a 3-2 Üstünlük Sağladı

İLK YARIDA GELİŞEN OLAYLAR

Spor tutkunları, ekranların başına geçsin! Trendyol Süper Lig 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında heyecan dolu bir maç yaşandı. Bu kritik karşılaşmada Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek taraftarlarını coşturdu. İki takımın mücadelesi, ilk yarının 1-1’lik eşitliğiyle sona erdi. Ancak ikinci yarıda o kadar heyecan dolu anlar yaşandı ki, izleyicilerin kalpleri yerinden çıkacak gibiydi. Hatayspor, sadece 10 dakikada 2 gol atarak öne geçti ve galibiyeti sonuna kadar korudu. Şimdi bu muhteşem maçı aşama aşama inceleyelim.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarı adeta bir gol fırtınasıyla başladı! 47. dakikada Manaj’ın sert şutu kaleci Bekaj’da kaldı, fakat 55. dakikada Hatayspor sahne aldı. Görkem Sağlam’ın kornerinde Abdulkadir Parmak’ın kafasıyla topu ağlara gönderen Recep Burak Yılmaz, skoru 2-1 yaptı ve ev sahibi tribünlerini inletti! 58. dakikada Sivasspor hızlı bir yanıt verdi. Koita’nın ortasında Manaj’ın şutuyla skor 2-2’ye geldi ve maç yeniden ateşlendi! Ancak bekleyin, 65. dakikada Hatayspor tekrar vurdu! Abdulkadir Parmak’ın şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çeldi, dönen topu Kilima ağlara gönderdi: 3-2! Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı, ama 78. dakikada Calvo’nun gördüğü kırmızı kart, maça dram kattı.

HAFTANIN PUAN DÜZENİ VE TARAFTAR COŞKUSU

Bu sonuçla Hatayspor, 18. sıradan 19 puana yükselerek kümede kalma umutlarını artırdı. Sivasspor ise 27 puanla 16. sırada kalarak tehlike sinyalleri vermeye başladı. Taraftarlar, sosyal medyada “Hatay yükselişte, bu galibiyetle şov yaptılar!” yorumlarıyla coşkularını dile getirdi. Bu karşılaşma, ligin en heyecan verici anlarından biri olmaya aday!