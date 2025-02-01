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Spor

Hatayspor Teknik Direktörü Şahin: Savunma Hataları Mağlubiyet Getirdi

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MAÇTAN SONRAKİ DEĞERLENDİRMELER

Mersin Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Şahin, maçın ilk yarısındaki performanslarının onları zor durumda bıraktığını belirtti. İkinci yarıda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Şahin, “İkinci yarı biraz daha iyiydik. Tepki verdik. Geldiğimizden beri üçüncü maçımız bu. Çok kolay değil her şeyi bir anda değiştirmek. Gol atma sorununu biraz çözdük gibi ama şimdi savunmada bireysel hatalarda sıkıntı yaşıyoruz.” dedi.

SAVUNMADAKİ SORUNLAR

Şahin, savunma oyuncularından Calvo’nun kart cezalısı olduğunu ve Kilama’nın eşinin ameliyatı nedeniyle kamptan ayrıldığını aktardı. Bu durum altında, daha önce yan yana hiç oynamayan futbolcuların savunmada görev almak zorunda kaldığını anlattı.

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