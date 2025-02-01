Hatayspor, Trabzonspor Kazanır, Bournemouth ve Liverpool Gol Atar

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Günümüzün “Şampiyon Oranlı” maçları, Misli yazarları tarafından ele alındı. Bu fırsatı değerlendirip, “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. İşte günün şampiyon tercihlerine dair detaylar.

HATAYSPOR – ANTALYASPOR ANALİZİ

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde, “Canlı Sohbet” seçeneğiyle sunulan Hatayspor – Antalyaspor karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, Hatayspor’un galip geleceğini öngörüyor. Sabri Ugan’ın yorumu şöyle: “Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin’in liderliğinde daha farklı bir futbol oynamaya başladı. Önceki hafta Kasımpaşa’daki karşılaşmada bir avantajı kaybetmişlerdi. Bu durum, takım savunmasındaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Emre Belözoğlu’nun henüz istediği futbolu ortaya koyamadığı Antalyaspor’a karşı Hatayspor’un galibiyeti beklediğim bir sonuç. Oranı da oldukça tatminkâr.”

KAYSERİSPOR – TRABZONSPOR MAÇ ANALİZİ

Kayserispor – Trabzonspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, mücadelenin galibi olarak Trabzonspor’u öngörüyor. Safa Can Konuksever’in yorumu şu şekilde: “Kayserispor, Sivas’a karşı aldığı 5-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktörlük pozisyonuna Sergej Jakirovic’i getirdi. Bu süreçte, takımda kenetlenme eğilimi arttı. Ancak Kayserispor’un kadrosu kısıtlı durumda. Cezalı olan Attamah ve Bahoken’in yanı sıra Boa Morte de takımdan ayrıldı. Öte yandan, Trabzonspor son 3 resmi maçında 12 gol atarak büyük bir form yakaladı. Bu sebeple Fırtına’nın deplasmanda galip geleceğini düşünüyorum.”

BOURNEMOUTH – LIVERPOOL MAÇI İNCELEMESİ

Bournemouth – Liverpool karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik, karşılıklı gollerin atılacağını ifade ediyor. Barış Keklik’in yorumu: “Bournemouth, geçtiğimiz hafta Nottingham Forest’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Kluivert ve Ouattara’nın performansları, Liverpool’u zorlayacaktır. Liverpool bu maçta doğal favori ama karşılıklı gol var bahsinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.”

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