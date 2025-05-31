Dünya

Hatziieremias’tan Ayasofya Provokasyonu!

hatziieremias-tan-ayasofya-provokasyonu

YUNANİSTAN’DAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIM

Yunanistan Muhafazakar Partisi’nin kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşımlarına bir yenisini daha ekliyor. Hatziieremias, Türkiye’nin Ayasofya Camii’nin kubbesinde Yunan bayrağı olan ve İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerini içeren dijital olarak değiştirilmiş bir görseli “Yakında” ifadesiyle paylaştı. Bu paylaşım, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya ve İstanbul üzerindeki taleplerini artıran bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

TÜRK ORDU’SUNUN VAKUR DURUŞU

Yunan medyası, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirdiği her tatbikatı “Türkler bir gece ansızın böyle gelirse” endişesiyle takip ediyor. Ancak hâlâ Helen hayalleri kuran Yunan siyasetçi ve emsallerinin etkinlikleri, Türk milletinin ordusuyla sağladığı vakur duruş sayesinde provokasyondan fazlasını gerçekleştiremiyor.

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