Hava 3-5 Derece Serinliyor: MGM’den Mutlu Haber

HAFTA İÇİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kavurucu sıcaklar bugünden itibaren yurt genelinde adım adım etkisini kaybetmeye başlıyor. Hava sıcaklıkları bugün, yurdun kuzey ve batı bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri seviyesinde olması öngörülüyor.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Karadeniz kıyılarında ve Bilecik, Bolu, Karabük, Tokat gibi illerde gök gürültülü sağanak yağış gerçekleşecek. Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralanıyor: – Balıkesir 31 derece, – Edirne 32 derece, – İstanbul 30 derece, – Denizli 35 derece, – İzmir 35 derece, – Manisa 35 derece, – Adana 35 derece, – Antalya 31 derece, – Ankara 31 derece, – Samsun 29 derece, – Trabzon 28 derece, – Erzurum 33 derece, – Diyarbakır 41 derece, – Gaziantep 40 derece.