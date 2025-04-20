Hava Çok Bulutlu, Yağmur Bekleniyor

GENEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişim gözlenmeyecek ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiriyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

İstanbul’da hava çok bulutlu ve sıcaklık 17 derece ölçülüyor. Ankara’da öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilirken, sıcaklık 21 derece olacak. İzmir’de sıcaklık artışı sürüyor ve hava 24 derece olacak. Antalya’da güneş ara ara kendini gösterecek, sıcaklık 22 dereceyi bulacak.

GÜNEYDOĞU DAHİL ÜÇ BÖLGE

Karadeniz Bölgesi’nde yağış bekleniyor. Rize, Samsun ve Trabzon’da sıcaklık aralığı 13 ila 15 derece arasında değişiyor. Bu üç şehirde de bugün yağmur görülecek. Diyarbakır ise 30 dereceye yaklaşarak, dikkat çekiyor. Kentte beklenen hava sıcaklığı 28 derece olacak, Gaziantep’te ise 26 derece olacağı öngörülüyor.