Hava Durumu Alarmı: Kuvvetli Yağışlar Bekleniyor

METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs Salı günü için 5 farklı bölgeyi kapsayan ciddi bir hava durumu uyarısı yayımladı. Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşerken, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Yetkililer, ani su baskınları ve diğer ciddi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’ye göre, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Adana, Hatay, Artvin, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 40-60 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmasını vurguladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu, İstanbul (18°C), Edirne (21°C) ve Kırklareli (17°C) gibi illerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Ege: İzmir (27°C) ve Muğla (24°C) gibi illerde parçalı bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz: Adana (24°C) ve Hatay (23°C) gibi illerde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

İç Anadolu: Ankara (21°C) ve Konya (21°C) gibi illerde yerel sağanak yağışlar görülecek.

Doğu Karadeniz: Trabzon (14°C) ve Artvin (13°C) gibi illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum (15°C) ve Malatya (22°C) gibi illerde sağanak yağış yerel olarak kuvvetli olacak.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (21°C) ve Gaziantep (24°C) gibi illerde kuvvetli yağış etkili olacak.