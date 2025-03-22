Hava Durumu: Güneşli ve Ilık Günler Geliyor

GENEL HAVA DURUMU

Bugün, Türkiye’nin beş büyük kentinde güneş görülecek ve rüzgarlar hafifliyor. İstanbul’da sıcaklık 13, Ankara’da 10, İzmir’de 18, Bursa’da 14 ve Antalya’da 17 derece ölçülecek. Pazar günü ise hava, ortalama 4 derece daha ılık geçecek.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara bölgesi güneşli bir havaya sahip. Bölgedeki rüzgarlar hafifledi ve cumartesi günü sıcaklık 14-15 derece civarında. Pazar günü ise sıcaklığın 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu’da Sivas’ta hafif kar yağışı var. Bölgenin batısı güneşli, ancak cumartesi hava oldukça soğuk. Eskişehir 10, Konya 9, Sivas ve Kayseri’de sıcaklık 4 dereceye kadar düşüyor. Pazar günü sıcaklığın 4-5 derece daha artması öngörülüyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde ise rüzgarın hafiflemesiyle hava ılık hissediliyor. Önümüzdeki günlerde lodos etkili olacak. Manisa, Muğla ve Denizli’de sıcaklık 17-18 derece düzeyinde. Afyonkarahisar’da ise sıcaklık 10 derece olarak tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde güneşli günler tekrardan başlıyor. Adana’nın sıcaklığı 17, Hatay’ın 16, Kahramanmaraş’ın 11 ve Isparta’nın ise 13 derece olması bekleniyor. Yeni hafta, yaz havasında geçecek gibi görünüyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz’in batı ve orta kesimlerinde hava açıyor. Sabah saatlerinde sis ve don etkili olurken, Ordu ve Artvin boyunca kar yağışı devam ediyor. Zonguldak’ta sıcaklık 12, Kastamonu’da 9, Samsun’da 10 ve Trabzon’da ise 9 derece ölçülüyor.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu genelinde bir gün daha kar yağışı etkili olacak. Erzurum’da sıcaklık -1, Malatya’da 6, Van’da ise 2 derece olarak tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Diyarbakır ve Şırnak tarafında yağışlar ve yüksek kesimlerde kar görülebiliyor. Diyarbakır’da sıcaklık 10, Gaziantep’te ise 14 derece olarak ölçülüyor.