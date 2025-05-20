Hava Durumu Nasıl Olacak? Meteoroloji Uyardı!

HAVA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Mayıs hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de sıcaklık 2 ila 4 derece azalırken, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de 3 ila 5 derece artış olması bekleniyor. Batı Karadeniz’deki rüzgarın şiddeti saatte 40-60 km’ye ulaşacak. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve Adana çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre sıcaklık, bir bölge hariç yükseliyor.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece düşecek, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

KUZEYDEN GELEN RÜZGAR

Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklar için dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

REGİYONLARDAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, doğusunda yer yer çok bulutlu; Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir 25°C, Edirne 26°C, İstanbul 21°C, Kırklareli 23°C olarak ölçülebilir.

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Afyonkarahisar 24°C, Denizli 28°C, İzmir 28°C, Muğla 27°C olarak tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’de ise parçalı ve az bulutlu; Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana 29°C, Antalya 27°C, Hatay 28°C, Isparta 26°C olarak izleniyor.

İÇ ANADOLU’DA PARÇALI HAVALAR

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Ankara 24°C, Eskişehir 22°C, Konya 27°C, Nevşehir 25°C olarak kaydediliyor.

BATIKARADENİZ VE KIVRIMLI HAVA

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Bolu 19°C, Kastamonu 20°C, Sinop 23°C, Zonguldak 18°C olarak ölçülüyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE YAĞIŞ OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu havalar görülecek, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Amasya 29°C, Artvin 25°C, Samsun 22°C, Trabzon 20°C olarak tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu olarak geçecek; Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 20°C, Malatya 30°C olarak kaydediliyor. Güneydoğu Anadolu genelinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Diyarbakır 34°C, Gaziantep 30°C, Mardin 29°C, Siirt 33°C olarak tahmin ediliyor.