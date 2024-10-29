Hava Durumu: Sağanak, Pus ve Sis Bekleniyor

SAĞANAK YAĞIŞ VE SİS HAVA ETKİLİ OLACAK

Son dakika haberlerine göre; sağanak yağışlar, pus ve sis birçok ilde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğini, Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı olacağını, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceğini ortaya koyuyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz’de ise ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, doğusunun sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Edirne 12°C, 22°C, İstanbul 13°C, 18°C, Kırklareli 11°C, 18°C, Kocaeli 14°C, 17°C olarak seyredecek. İstanbul’un doğusunun yarın sağanak yağışlı olacağı belirtiliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis oluşması muhtemel.

Aydın 2°C, 17°C, Denizli 10°C, 23°C, İzmir 13°C, 23°C, Manisa 11°C, 23°C olarak öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA RAPORU

Akdeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Adana 10°C, 29°C, Antalya 18°C, 29°C, Hatay 11°C, 26°C ve Mersin 14°C, 28°C olarak ölçülecek.

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabaha karşı ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis olabileceği duyuruldu.

Ankara 3°C, 18°C, Çankırı 2°C, 19°C, Eskişehir 5°C, 16°C, Konya 6°C, 17°C olarak tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ HAVA GÜNDEMİ

Batı Karadeniz’in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis hadisesi yaşanabilir.

Bolu 4°C, 16°C, Düzce 7°C, 19°C, Sinop 13°C, 20°C, Zonguldak 12°C, 16°C olarak öngörülüyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA RAPORU

Orta ve Doğu Karadeniz’in parcali ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı olabileceği belirtiliyor.

Amasya 4°C, 19°C, Artvin 6°C, 15°C, Samsun 12°C, 19°C ve Trabzon 12°C, 18°C olarak ölçülüyor.

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’nun az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Erzurum -3°C, 14°C, Kars -4°C, 13°C, Malatya 3°C, 19°C ve Van -1°C, 14°C olarak seyredecek.