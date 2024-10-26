Hava Durumu Tahminleri Ve Uyarılar**

GENEL HAVADURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan son verilere göre, ülkemizin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava geçiriyor. Bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçecek. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması ön görülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu akşam, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Marmara ve yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus gözlemleniyor.

HAVADARLIĞIN SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin bir miktar üzerinde, diğer yerlerde ise normaller civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVELET YAĞIŞ UYARISI

Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’deki yağışların, özellikle Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olacağı öngörülüyor. Bu durum, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabiliyor. Ayrıca kar yağışı beklenen yerlerdeki tipik durumlar da ulaşımda aksamalara yol açabiliyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BÖGESİNE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genel itibarıyla parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Örneğin; Edirne’de 4°C ile 22°C, İstanbul’da 12°C ile 20°C, Kırklareli’nde 6°C ile 21°C ve Kocaeli’nde 11°C ile 22°C olacağı belirtiliyor.

Ege Bölgesi’ne bakıldığında, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Denizli’de 11°C ile 26°C, İzmir’de 14°C ile 24°C, Muğla’da ise 9°C ile 25°C olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Adana’da 13°C ile 28°C, Antalya’da 16°C ile 28°C ve Mersin’de 16°C ile 28°C bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Ankara’da 3°C ile 19°C, Eskişehir’de 3°C ile 21°C, Konya’da 5°C ile 18°C ve Yozgat’ta 1°C ile 15°C olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu, doğusunda ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sinop çevrelerinde bu akşam sağanak yağış görülecek. Bolu’da 5°C ile 19°C, Düzce’de 7°C ile 21°C, Zonguldak’ta 9°C ile 18°C, Sinop’ta ise 13°C ile 20°C bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Samsun’da 11°C ile 19°C, Trabzon’da 11°C ile 17°C olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava beklentisi var. Erzurum’da -2°C ile 11°C, Kars’ta -5°C ile 11°C, Malatya’da 3°C ile 16°C, Van’da ise 1°C ile 13°C öngörülmekte.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır’da 6°C ile 22°C, Gaziantep’te 9°C ile 21°C, Şanlıurfa’da 12°C ile 23°C sıcaklıklar bekleniyor.