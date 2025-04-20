Hava Parçalı Ve Çok Bulutlu

METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir’in, Erzurum’un kuzey ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

TOZ TAŞINIMI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kısmında toz taşınımı olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde düşmeye, hava kalitesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara sebep olabiliyor. Bu sebeple, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU BİLGİLERİ

İstanbul’da bugün hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Başkent Ankara’da ise öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilir ve sıcaklık 21 derece olarak bekleniyor. İzmir’de hava 24 dereceye çıkacak. Antalya’da güneş zaman zaman kendini gösterecek ve sıcaklık 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde ise Rize, Samsun ve Trabzon’da sıcaklık 13 ila 15 derece arasında kaydedilecek ve bu bölgelerde yağmur bekleniyor. Ayrıca Diyarbakır’da sıcaklık 28 dereceye ulaşacakken, Gaziantep’te 26 derece olması bekleniyor.