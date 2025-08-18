Hava Sıcaklıkları Cuma Pik Yapacak

BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıklamalarına göre, bu gün hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölümlerde ise mevsim normalleri etrafında devam ediyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıkların kademeli olarak artış göstermesi bekleniyor. Salı gününden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak. Bunun yanı sıra MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

BUGÜNÜN SICAKLIKLARI

Son tahminlere göre, bugün hava sıcaklıkları şu şekilde olacak: Balıkesir 33 derece, Edirne 36 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 32 derece, Adana 35 derece, Ankara 35 derece, Zonguldak 25 derece, Rize 32 derece, Malatya 39 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 36 derece. Siirt ise 40 derece ile dikkat çekiyor.