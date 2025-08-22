Hava Sıcaklıkları Yüksek Kalacak!

MEVSİM NORMLERİ ÜZERİNDE Sıcaklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, Türkiye’nin dört bir yanında sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üstünde kalıyor. Yüksek sıcak hava, cumartesi gününden itibaren karayel ile birlikte daha serin bir havaya dönüşecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günler için tahminlerini şu şekilde paylaşıyor: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Marmara ve Ege bölgelerinde sıcak havanın etkisi cuma ve cumartesi günleri yoğun hissedilecek. İç Anadolu Bölgesi’nde ise bu sıcaklık etkisi pazartesi gününe kadar sürecek. İstanbul için en sıcak günün cuma olduğu ve sıcaklığın 35 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Balıkesir ve Bursa bölgelerinde ise sıcaklık 38-39 dereceye kadar yükselebiliyor. Cumartesi günü öğleden sonra rüzgarın serinletici etkisi ortaya çıkmaya başlayacak. Çalışkan ayrıca şunları ekliyor: “Pazar ve pazartesi günlerinde kısa süreli yağışlar da olabilir İstanbul Karadeniz hattında.”

Hava Sıcaklıkları

İzmir Bodrum hattında ise karayel rüzgarı etkisini gösterecek ve serinlik sağlayacak. Ancak bu rüzgarın Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskini artırabileceği dikkate alınmalı. Türkiye’nin bazı merkezlerinde bugün beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece, Gaziantep 40 derece.