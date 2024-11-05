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Hava Tahmini: Güneydoğu’da Kuvvetli Yağışlar

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SON TAHMİNLERİN DETAYLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekliyor. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde ise yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, ayrıca yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR VE HAVA SICAKLIĞI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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