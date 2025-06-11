Hava Yolu Uçuşunda Yeni Düzenleme!

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ulaşım seçenekleri arasında hızlı ve konforlu olmasıyla tercih edilen hava yolu taşımacılığına dair önemli bir gelişme yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlar sırasında güvenlik kurallarına uyumu artırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar doğrultusunda, yolcuların yaptığı hataların sonuçları ağır olacak.

PAYLAŞILAN YENİ GENELGE

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan “Yolcu Anonsları Genelgesi” gereğince, uçak içinde kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık yalnızca uyarılmayacak, aynı zamanda para cezası ödemek zorunda kalacak. THY, yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme hakkında kabin ekiplerine gerekli detayları içeren bir bilgilendirme gönderdi.