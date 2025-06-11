Hava Yolu Ulaşımında Düzenlemeler Başladı!

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ulaşım konusunda hızlı ve konforlu seçenekler arasında yer alan hava yolu taşımacılığında yeni bir dönem ortaya çıkıyor. Türk Hava Yolları (THY), uçuş sırasında güvenlik kurallarına uyumu artırmak için hayata geçireceği uygulamalarla bu kurallara uymayan yolcuların yüksek maliyetlerle karşılaşmasını sağlıyor.

YOLCULARA CEZA UYGULAMASI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan “Yolcu Anonsları Genelgesi” çerçevesinde, uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden yerinden kalkan yolcular yalnızca uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda para cezası ödeme zorunluluğu ile de karşılaşacak. Yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme hakkında, THY kabin ekiplerine detaylı bilgilendirme yapıldı.