Havai fişek, yangına sebep oldu

İSTANBUL’DA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde otluk bir alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının, bir kişinin havai fişek atmasıyla başladığı iddiaları üzerine polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yapma ihtiyacı duydu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alınan bilgilere göre yangın, Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak’ta bulunan otluk alanda yaşandı. Yangını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının bir kişinin havai fişek atması nedeniyle çıktığını düşünen çevredekiler, bu durumu polise bildirdi ve ekipler, havai fişek atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞAHİTLERDEN AÇIKLAMA

Bölgede yaşayan bir vatandaş olan Ömer Aksu, durumu aktararak, “Yarım saat, bir saat önce kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, ‘Yakma’ dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı” şeklinde konuştu. Aksu, olay anında söz konusu kişinin uyarılara rağmen hareket ettiğini söyledi.