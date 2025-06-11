Havuzda Köpek Balığı İhbarı! Plaj Boşaltıldı

BAHARDAN DOLAYI DENİZ SEZONU HAREKETLENİYOR

Mersin’de sıcak havaların etkisiyle deniz sezonu canlanıyor. Tatilciler bayram tatilini sahillerde geçirmeye başladı. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde yaşanan bir olay, kısa süreli paniğe yol açtı. Denizde beliren bir karartıyı gören vatandaşlar, bunun köpek balığı olabileceğini düşünerek denizi hızla boşalttı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

PANİK DOĞURAN DURUM NETLEŞTİ

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda söz konusu karartının köpek balığı olmadığı belirlendi ve tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan keşiflerde, görünüşteki canlının köpek balığı değil, caretta caretta olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, bölgedeki tatilcilerin rahat bir nefes almasını sağladı.