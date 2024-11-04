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“Haydarpaşa Limanı’nda Gemiyi Baskın Düzenleme”

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HAYDARPAŞA LİMANI’NDA BASKIN DÜZENLENDİ

Alman bayraklı “Kathrın” gemisine, İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda bir grup genç baskın yaptı. Gençler, geminin İsrail’e silah taşımakta olduğunu öne sürerek, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

BASKIN ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Gemiyi terk etmeyeceklerini belirten gençler, tekbir getirip “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun Kathrın, Türkiye’den defol” şeklinde sloganlar yükseltti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

GÖZALTILAR MEVCUT

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu ise yaptığı açıklamada, “AGD Üniversite komisyonundan kardeşlerimiz geminin içindeler. Gözaltına alınanlar var” dedi. Ayrıca, Almanya’nın başkenti Berlin’de insan hakları avukatları, geminin içinde İsrail’in en büyük savunma yüklenicisine ait 150 ton askeri sınıf patlayıcı taşıdığı iddiasıyla mahkemeye başvurarak, “MV Kathrin” isimli Alman kargo gemisine engel olunması çağrısı yaptı.

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