Hazal Kaya’dan Ağır Grip Uyarısı

Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Hazal Kaya, ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Bizim Hikaye’, ‘Maral’, ‘Genco’ ve ‘Aşk-ı Memnu’ gibi birçok projede yer almış bir oyuncu. 5 yıl birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında düzenlenen bir törenle evlenen Kaya, bu birliktelikten iki çocuk bebek sahibi oldu. Sosyal medya platformlarını etkin bir biçimde kullanan Kaya, son paylaşımı ile hayranlarını endişelendirdi.

AĞIR GRİP HABERİ

35 yaşındaki oyuncu, Instagram hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ağır bir grip geçirdiğini duyurdu. Paylaştığı fotoğrafla birlikte, “Dümdüz griple yerle bir oldum… Avuçla aldığım vitaminler nereye gidiyor ya” şeklindeki ifadeleriyle sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.