Hazine Bono İhalesinde 21 Milyar TL Satış

HİZMETE SUNULAN NET SATIŞ MİKTARI

Hazine, yaptığı bono ihalesinde toplamda 11 milyar 161,3 milyon TL net satış yapıyor. İhale öncesinde gerçekleştirilen 10 milyar TL ROT satış ile birlikte, toplam satış miktarı 21 milyar 161,3 milyon TL’ye ulaşıyor. Bu gelişmeler, Hazine’nin piyasa stratejilerini güçlendiriyor.

İHALE TEKLİFLERİ VE FAİZ ORANLARI

5 ay (161 gün) vadeli bono ihalesi düzenleyen Hazine, ihalede nominal satış tutarını 13,83 milyar TL olarak belirliyor. İhaleye gelen toplam teklif miktarı ise 32 milyar 903 milyon TL civarında gerçekleşiyor. İhaledeki basit faiz oranı %38,83, bileşik faiz oranı ise %43,21 seviyelerinde belirleniyor. Bu rakamlar, yatırımcıların ilgisini çeken bir görünüm sunuyor.

BONOLARI İHRAÇ TARİHLERİ

Yeniden ihraç edilen bonoların fiyatı minimum 85.243 TL, ortalama fiyatı ise 85.311 TL olarak belirleniyor. Bono ihalesinde satılan kağıtlar 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ihraç edilecekken, geri ödeme tarihi ise 23 Temmuz 2025 olarak öngörülüyor. Bu tarihler, piyasada yatırım yapacaklar için önemli bir takvim oluşturuyor.

Kaynak: Foreks