Hazine Ve Maliye Bakanı, Bütçeyi Açıkladı

BÜTÇE AÇIĞI VE REZERV ARTIŞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdiğini açıkladı. Buna göre, yılın ilk dört ayında oluşan açık 885,5 milyar TL’ye ulaştı. Merkez Bankası verilerine dayanarak, toplam rezerv varlıkları bir haftada yüzde 4,2 artışla 144,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca, uluslararası yatırım çekme konusunda önemli bir gösterge olan kredi risk primi (CDS), 5 yıllık CDS’nin 296,29 puana gerilemesiyle daha da düştü.

FINANSAL GÖRÜNÜMDE İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.” diyerek yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebinin artması ve ülke risk priminin (CDS) gerilemesiyle birlikte rezerv birikiminin yeniden başladığını ifade etti. Merkez Bankası brüt rezervleri, haftalık olarak 5,8 milyar dolar artış gösterdi.

KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep, dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Programlarının nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.