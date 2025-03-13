HBO Max Türkiye Fiyatları ve Paketleri Açıklandı

BLUTV’DEN MAX’E DÖNÜŞÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Warner Bros. çatısı altındaki BluTV, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Max platformuna geçeceğini açıklamıştı. Yakın zamanda yapılan bir açıklamayla, bu geçişin 15 Nisan 2025 tarihinde kesinleştiği duyuruldu. Hâlihazırdaki BluTV aboneleri Max’e aktarılacak ve Hepsiburada iş birliği devam edecek. Max’in Türkiye pazarına sunulmasına bir ay kala, platformun sunacağı paketler ve fiyatları belli oldu. İşte Max’in Türkiye’deki fiyatları ve sunduğu paket özellikleri…

max’İN PAKETLERİ VE FİYATLARI

Max, Türkiye’de kullanıcılarına “Standart” ve “Özel” olmak üzere iki temel paket seçeneği sunacak. Bunun yanında, Hepsiburada Premium üyelerine özel bir “Reklamlı Temel Plan” da mevcut olacak. Fiyatlar ve ayrıntılar şu şekilde:

– **Standart Paket**: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– 30 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– **Özel (Premium) Paket**: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL

– Aynı anda 4 cihazdan izleme (spor programlarında 2 cihaza düşüyor)

– 4K UHD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos ses

– 100 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– **Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium ile)**:

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– Reklam içerir (Hepsiburada Premium üyelerine özel)

MEVCUT BLUTV ABONELERİ NELER YAPACAK?

Şirket, BluTV abonelerinin Standart Paket’e (aylık 229,90 TL) otomatik olarak geçeceğini duyurdu. Kullanıcılar, 4K çözünürlük ve daha fazla cihaz desteği gibi ek özellikler talep ederse, Özel Paket’e geçiş yapmaları gerekiyor. Hepsiburada Premium ile BluTV abonesi olan kullanıcılar ise Reklamlı Temel Plan’a yönlendirilecek. Reklamsız bir deneyim için bu kullanıcıların Standart veya Özel paketlerden birini ayrı olarak satın alması gerekiyor.

HEPSİBURADA İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

BluTV’nin en çekici yanlarından biri, Hepsiburada Premium’un 49,90 TL’lik üyeliğiyle sağladığı abonelikti. Max’te bu iş birliği devam edecek, fakat Hepsiburada Premium üyeleri reklamlı bir temel plana geçiş yapacak. Reklam istemeyen kullanıcılar, Standart veya Özel paketlere yönelmek zorunda kalacak. Bu durum, Hepsiburada Premium üyeleri için ek bir maliyet doğurabilir.

MAX’İN YENİ DENEYİMİ

Max, BluTV’nin mevcut içerik kütüphanesine ek olarak Warner Bros.’un büyük ses getiren filmleri, HBO’nun popüler dizileri, DC Evreni yapımları ve Eurosport’un canlı spor yayınlarıyla geniş bir yelpazeyi kullanıcılarla buluşturacak. Full HD ve 4K UHD gibi yüksek görüntü kalitesi seçenekleri, Dolby Atmos ses desteği ve çoklu cihaz kullanımı gibi özellikler, platformu Türkiye’deki diğer dijital yayın hizmetlerinden farklı kılmayı amaçlıyor.

KULLANICILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM

15 Nisan’da BluTV’nin yerini alarak Türkiye pazarına giriş yapacak Max, mevcut BluTV aboneleri ve yeni kullanıcılar için çeşitli seçenekler sunuyor. Standart ve Özel paketlerin fiyatları, sunduğu özelliklerle rekabetçi bir konumda iken, Hepsiburada iş birliğiyle sunulan reklamlı plan, bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor. Ancak, reklam görmek istemeyen kullanıcıların ek ödeme yapmaları gerekecek. Max’in Türkiye’deki başarısı, sunduğu içerik kalitesi ve kullanıcı deneyimi ile yakından izlenecek.