HDP’den flaş karar

HDP, seçimde istediği başarıya ulaşamadı. Bunun üzerine eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, genel başkanlık için yeniden aday olmayacaklarını duyurdu.

14 ve 28 Mayıs’ta sandıktan çıkan sonuçlar muhalefette dengeleri alt üst etti. CHP ve İyi Parti’nin ardından HDP de kurultay sürecine girdi.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, katıldıkları bir programda kampanya sürecini iyi yönetemediklerini söyledi. Buldan, partinin yakın zamanda kongreye gideceğini açıkladı.

Mithat Sancar da seçimde aldıkları oy oranını değerlendirdi. “Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır” dedi.