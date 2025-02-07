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Helikopterin Gözetleme Sisteminin Kapalı Olduğu Açıklandı

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TEXAS SENATÖRÜ CUMHURİYETÇİ TED CRUZ’DAN AÇIKLAMA

ABD’de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak’ta Washington yakınlarında meydana gelen askeri helikopterin uçakla çarpıştığını bildirdi. Cruz, bu olayda helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

ADS-B GÖZETLEME SİSTEMİNİN ÖNEMİ

ADS-B, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi önemli uçuş bilgilerini otomatik şekilde yayınlıyor. Cruz, yaptığı açıklamada helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini belirtti ve gözetleme sisteminin güvenlik amacıyla kapatılmasına dair herhangi bir gerekçe bulunmadığını vurguladı.

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