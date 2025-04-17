Henkel’in Sıfır Emisyon Hedefleri

NET SIFIR HEDEFLERİ VE KARBONSUZLAŞTIRMA

Henkel, 2017 baz yılına göre üretim başına karbondioksit emisyonlarını yüzde 64 oranında azalttı ve yenilenebilir enerji kullanımını yüzde 47 seviyesine ulaştırdı. Şirket, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 42, Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu hedefler, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanmış durumda.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ ÇÖZÜMLERİ

Henkel, tüketici ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastiğin oranını yüzde 25’e çıkardı ve yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 30’a yükseltmeyi hedefliyor. 2024 yılı itibarıyla ambalajların yüzde 89’unun geri dönüştürülebilir olarak tasarlandığı bildiriliyor.

EŞİT FIRSATLAR VE ÇALIŞAN HAKLARI

Henkel, dünya genelinde cinsiyetten bağımsız bir ebeveyn izni programı başlatarak, en az sekiz haftalık ücretli ebeveyn iznini güvence altına aldı. Ebeveyn izni kullanan çalışan sayısının yüzde 30 arttığı bildiriliyor. Şirket, kadın yöneticilerin oranını yüzde 42’ye çıkararak üst yönetimde cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar attı. Henkel, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü bu örnek teşkil eden çalışmalarla daha yaşanabilir bir gelecek için dönüşüm sürecine liderlik etmeye devam ediyor.