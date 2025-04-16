Her 10 Çocuktan 9’u RSV Kapıyor!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli, RSV’nin (respiratuar sinsityal virüsü) bebeklerde ve erken çocukluk döneminde alt solunum yolu enfeksiyonlarının önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bu virüs, akciğerlerde ciddi enfeksiyonlara da yol açabiliyor. Kepenekli, “Bu virüs tüm zatürrenin yaklaşık yarısından ve bebeklikte görülen bronşiyolitin neredeyse yüzde 90’ından sorumlu” dedi.

RSV VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Kepenekli, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, RSV, çocuklardaki akut solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 60’ından ve 1 yaşın altındaki bebeklerde ise yüzde 80’inden sorumlu” bilgisini paylaştı. Yaklaşık yüzde 90’ının 2 yaşına kadar en az bir kez RSV enfeksiyonu geçirdiğini belirten Kepenekli, bu enfeksiyonların destek tedavisi gören bebeklerde ilerleyen dönemde tekrarlayan kronik akciğer hastalığı riskini artırabileceğini de ifade etti.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİYOR

RSV’nin tehlikesine dikkat çeken Kepenekli, “Ne yazık ki, RSV dünya genelinde bebek ve çocuklarda önemli bir ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Kesin bir tedavi bulunmadığı için bu enfeksiyonu geçirenler zaman zaman ciddi sonuçlarla karşılaşabiliyor” açıklamasında bulundu.

BELİRTİLERİ DİĞER HASTALIKLARLA KARIŞABİLİYOR

Kepenekli, “RSV’nin belirti ve bulguları, influenza ve Covid-19 gibi diğer solunum yolu virüsleri ile karışabiliyor. Belirtiler arasında burun akıntısı, tıkanıklık, öksürük, ateş ve hırıltı yer alıyor. Küçük bebeklerde ise huzursuzluk ve beslenme sorunları görülebilir” şeklinde konuştu. RSV enfeksiyonlarının genellikle kış aylarında başladığını belirten Prof. Dr. Kepenekli, iklim değişikliği ve hava kirliliği sebebiyle bu enfeksiyonların daha erken aylarda da görülebileceğini ifade etti.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Kepenekli, RSV’den korunmak için belirtileri taşıyan bebeklerin ve çocukların diğer insanlarla temasının kısıtlanmasının önemini vurguladı. “Çünkü RSV son derece bulaşıcı bir hastalık. El yıkamak ve hijyen önlemlerine dikkat etmek hastalığın kontrolünde kritik öneme sahip” dedi. Ayrıca, son yıllarda ABD’de ruhsatlı RSV aşıları ve antikor uygulamaları yapıldığını söyleyen Kepenekli, Türkiye’de ise yüksek riskli bebekler için ruhsatlı bir antikor bulunduğunu belirtti.

EBEVEYN FARKINDALIĞI

Son olarak, Kepenekli ebeveynlerin RSV’ye karşı farkındalığının artırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Bebeğim bir defa RSV enfeksiyonu geçirdi, bir daha etkilenmez’ inancı yanlıştır. Çünkü geçirilen enfeksiyonlar sonrası yeterli koruma sağlanmayabiliyor” dedi. Bu nedenle, yakınmaları olan bebeklerin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.