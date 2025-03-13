Her An Altında Yeni Rekor Görebiliriz!

ABD’NİN EK GÜMRÜK VERGİLERİ VE TİCARET SAVAŞLARI

ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileri, küresel ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlaması ihtimalini artırıyor. Bu durum, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik yorumları desteklemeye başladı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ile jeopolitik gelişmeler, Euro’nun güç kazanmasıyla birlikte doların değer kaybetmesine neden oluyor. Sonuç olarak, bu koşullar altında altın fiyatları güçleniyor.

HER AN YENİ REKOR GELEBİLİR

Tarihi zirve seviyelerine yaklaşan ons ve gram altın, her an yeni bir rekor kırma potansiyeline sahip. Ons altın, güne 2946 dolardan başlayarak gün içinde en düşük 2933 doları, en yüksek ise 2947 doları gördü. Şu anda 2945 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3452 lira, en yüksek ise 3467 lira seviyesini gördü. Şu anda 3465 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’da ise gram altın 3483 liradan alınırken 3527 liradan satılıyor.