“Her Zaman Parayla Aram İyi Olmuştur”

ABD BAŞKANI ORTA DOĞU TURUNU TAMAMLADI

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında önemli anlaşmalar imzalayarak trilyonlarca dolarlık yatırım topladıklarını belirtti.

PARAYLA ARAM HER ZAMAN İYİ OLDU

Trump, “Her zaman parayla aram iyi olmuştur. Ben para kazanıyorum. Orta Doğu seyahatimi düşünün. Dört günde Ukrayna’da harcadığımızın 12 katını kazandım.” sözleriyle, Orta Doğu’daki ekonomik başarılarını vurguladı.

HEDEF 10 TRİLYON DOLAR YATIRIM

Trump, başkanlık görevindeki ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediğini açıkladı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı görüşmeler sonrası “Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar’da çok iyi dostlarımız var.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN YATIRIM TAHAHÜDÜ

Suudi Arabistan’da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Ayrıca, ABD ile Suudi Arabistan arasında “tarihteki en büyük silah satış anlaşması” olarak değerlendirilen, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan bir imza atıldığı bilgisi verildi.

KATAR’DA BÜYÜK ANLAŞMALAR

Katar’da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Katar Hava Yolları ile Boeing arasında 160 uçak alımı için 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Trump, el-Udeid Amerikan üssünde yaptıkları toplantıda, “Katar’la 42 milyar dolar değerinde THAAD balistik füze savunma sistemi, Pegasus havada ikmal uçağı ve ‘MQ-9B Skyguardian’ tipinde insansız hava aracına yönelik anlaşmalar imzaladık.” bilgisini aktardı.

BAE’DE YATIRIM TEŞEKKÜRÜ

Trump’ın turunun son durağı BAE oldu. Burada, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Trump, BAE’nin ABD’ye 10 yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

KÖRFEZ TURU REKORU

Doha’da iş dünyası liderleriyle buluştuğu toplantıda ise, Körfez turunun 4 trilyon dolara kadar anlaşma sağlaması bekleniyor. Trump, “Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı.” diye belirtti.