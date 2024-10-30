Hesabınıza Gelen Bilinmeyen Para Ne Yapmalısınız? Hesabınıza Gelen Bilinmeyen Para Ne Yapmalısınız? Dikkatli Olun!

HESABA HABERİ OLMADAN GELEN PARA OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

İzmir’de yaşayan Özkan Aydik, doğalgaz faturası ödemek için bankasının mobil uygulamasına girdiğinde hesabında 23 milyon 16 bin 393 TL buldu. Şaşkına dönen Aydik, durumu bankaya bildirerek parayı iade etti. Ancak paranın kaynağı hakkında herhangi bir bilgi alamadı. Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen paranın genellikle dolandırıcılık veya kara para aklama ile ilişkilendirildiğine dikkat çekerek uyarıyor. Peki, hesabına habersiz gelen para ne gibi sonuçlar doğurabiliyor? Eğer harcanırsa nelerle karşılaşılabilir? Paranın hesapta kalma süresi ne tür riskler taşıyor? Bu soruları Avukat Ceren Küpeli ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile irdeledik.

DOLANDIRICILIKSUÇLARINA DİKKAT

İnternet ve mobil uygulamalar aracılığıyla yapılan işlemler, yaşamı kolaylaştırsa da dolandırıcılık gibi olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalini artırıyor. Özellikle son yıllarda, sosyal medya ve çevrimiçi bahis siteleri dolandırıcılar için cazip hedefler oldu. Bu açıdan, kullanıcıların dikkatli olması ve dijital güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almasının gereği her zamankinden daha yüksek. İzmir’in Menderes ilçesinde Özkan Aydik’in başına gelen olay, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Aydik, doğalgaz faturasını öderken 23 milyon 16 bin 393 TL bulması karşısında şaşkınlık yaşadı ve durumu bankasına bildirdi. Ancak banka, paranın kaynağı hakkında bilgi veremedi. Aydik, “Bu para nereden geldi, ben parayı iade ettim ama para nereye gitti; onu öğrenmek istiyorum. Banka yetkilileri, paranın geldiği ve gittiği yeri kural gereği söyleyemediklerini bildirdi” şeklinde konuştu.

KAYNAĞI BİLİNMEYEN PARALAR RİSK TAŞIYOR

Ceren Küpeli, kaynağı bilinmeyen paraların dolandırıcılık suçlarına karışmış masum hesaplar olabileceğini belirtiyor. Küpeli, “Dolandırıcılıkta, suç failleri masum kişilerin hesaplarını kullanarak izlerini gizliyorlar. Dolayısıyla, hesabınıza gelen para herhangi bir suçun geliri olabilir. Eğer parayı iade etmekte isteksiz davranır ve harcarsanız kendinizi ciddi bir suçun parçası olarak bulabilirsiniz” dedi. Ayrıca, “Gönderilen paranın ‘hedef hesap’ olduğu durumlarda, o hesap soruşturmalarda sorgulanabilir. İade etmediğiniz para için neden iade etmediğinizi kanıtlamak zorunda kalabilirsiniz” ifadesini kullandı.

BANKA GEREKENİ YAPMALI

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bankaların, bu tür para transferlerini düzgün yönetmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. “Bankalar, eğer bu durumu düzgün yönetmezse ya da para transferi bir hata sonucunda yapılmışsa, kişi uzun ve karmaşık yasal süreçlere maruz kalabilir. Bu noktada, bankanın para transferinin nereden geldiğini açıklaması ve hesap sahibini bilgilendirmesi önemli” dedi. Kırık, “Aksi takdirde, kişi istemeden de olsa yasal karmaşanın içine çekilebilir” şeklinde konuştu. Ayrıca, paranın hesapta kalma süresi önemli bir risk faktörü taşıyor. Eğer hesap sahibi, paranın kendisine ait olmadığını fark etmez ve bir süre hesaba yerleşmesine izin verirse, dolandırıcılık ya da kara para aklama gibi yasa dışı işlemlerin parçası olma riski bulunuyor.

AÇIKLAMA KISMINI BOŞ BIRAKMAYIN!

Ceren Küpeli, para gönderirken açıklama kısmının boş bırakılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. “Açıklamasız para gönderimi, geçmiş dönemlerde sorun yaratmasa da günümüzde dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu nedenle bir arkadaşınıza bile para gönderirken açıklama kısmına ne parası olduğu yazılmalı” uyarısında bulundu.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Son dönemde artan “Banka hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın” mesajlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların genellikle güven telkin eden bir dil kullandığını ve “Ek gelir”, “risk yok”, “güvenli” gibi mesajlarla maddi sıkıntılar yaşayanları hedef aldığını söylüyor. Bu dolandırıcılar, hesap sahiplerine birkaç günlüğüne hesaplarını kullanacaklarını söyleyip dikkatlice hazırlanmış planlarıyla insanları kandırıyor. Özellikle gençlerin bu tür dolandırıcılıklara kurban gittiği durumlardan kaçınmak büyük önem taşıyor.