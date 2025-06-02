Heykel Çalındı, 40 Bin Euro

POLİS KAYNAKLARINA GÖRE HEYKEL ÇALINDI

Fransa basınının polis kaynakları ile elde ettiği bilgilere göre, Paris’te yer alan ve ünlü kişilerin bal mumu figürlerinin sergilendiği Grevin Müzesi’nde ilginç bir olay yaşandı. İki kadın ve bir erkek birey, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un heykelini çalma girişiminde bulundu.

Şüphelilerin, müzeye girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandığı bilgisi veriliyor. Eser, yaklaşık 40 bin euro değerinde olduğu ifade ediliyor. Şüpheliler, heykeli bir örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkmayı başardı.