Hibrit Teknolojisi, Toyota Yaris Cross!

YARIS CROSS: YENİ HİBRİT TEKNOLOJİSİ YOLDA

Toyota, hibrit teknolojisinin gözdesi Yaris Cross’u Türkiye yollarına sunuyor. Şık tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve SUV konforuyla dikkat çeken bu model, 1.8 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Şimdi detaylara inince daha da etkileyici bir deneyim sizi bekliyor.

YARIŞ CROSS’UN GÜCÜ HİBRİT SİSTEMDE

Yaris Cross’un motoru oldukça etkileyici. 1.5 litrelik hibrit sistemi, 116 beygir güç üretiyor ve e-CVT şanzıman ile sorunsuz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Gürültüden uzakta, titreme olmadan ve sakin bir şekilde şehir içinde elektrik modunda ilerlerken, uzun yolda benzinle devam edebiliyor. İstanbul’un yoğuşan trafiğinde bile sadece 4 litre/100 km yakıt tüketimiyle yüz güldürüyor.

KÜÇÜK SUV, BÜYÜK PERSPEKTİF

Yaris Cross’un dış görünümü “Ben kompaktım ama havam büyük” mesajını veriyor. Keskin LED farları, atletik duruşu ve yüksek yerden mesafesiyle şehirde park sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Off-road performansı ile de kullanıcıları memnun ediyor. İç mekanında ise durum daha da keyifli hale geliyor. Arka koltukta bile yeterli diz mesafesi sunarak konfor sağlıyor. 390 litre hacmindeki bagaj, katlanabilir koltuklarla genişleyerek daha fazla eşya taşıma imkanı sunuyor. 8 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto özellikleriyle donatılmışken, üst donanımlarda 10.5 inç ekran seçeneği de bulunuyor.